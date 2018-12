‘Uitsterven van de Ossenaar’ werkt vooral op lachspieren

OSS - De motie was serieus bedoeld, maar de meeste fracties in de Osse gemeenteraad maakten donderdag een sketch van hun reactie. De oproep van het CDA om te onderzoeken hoe kinderen die in het Udense ziekenhuis Bernhoven zijn geboren desondanks Oss als geboorteplaats in hun paspoort krijgen, werkte vooral op de lachspieren.

Het spreekgestoelte in de Osse raadzaal had donderdagavond wel iets van een ton. ,,Ik zij zo blij, blij, blij da’k in Oss gebore zij, want een Ossenaar hee keiveul perspectief”, parafraseerde Gé Wagemakers (LOF) carnavalsduo Pap en Pudding. Maar zo blij als hij is om geboren en getogen Ossenaar te zijn, om nu iets te verzinnen om ook mensen die in het Udens ziekenhuis Bernhoven zijn geboren toch het geboortestempel ‘Oss’ mee te geven, dat gaat hem echt te ver. ,,Dit ‘probleem’ hadden mensen uit Geffen, Lith en Berghem al jaren. Alle dorpelingen die in het Sint-Anna zijn geboren hebben voor de rest van hun leven Oss in het paspoort staan. Vooral voor de rasechte Berghemnaren is dat pijnlijk. ‘Oss? Ik wil er nog nie begrave ligge.’”

‘Hoe voorkomen we het uitsterven van de Ossenaar’, luidde de dreigende titel van de motie die het CDA samen met de SP en D66 indiende. Behalve deze drie partijen zag niemand het nut. Wel leerden de raadsleden dat burgemeester Wobine Buijs in Tilburg werd geboren en dat Frans Molenkamp (D66) in Den Haag ter wereld kwam. Hilde de Wit (VVD) vertelde de raad dat ze in Oss is geboren. ,,En daar ben ik helemaal niet trots op, want ik ben een echte Lithse.”

Quote Je kunt als Ossenaar ook in Nijmegen geboren zijn. Of erger nog: Den Bosch. Hennie van der Wal, Raadslid Beter Oss

Ehssane Gounou (PvdA) vertelde dat ze Marokkaanse wortels heeft, maar dat haar ouders er 34 jaar geleden voor kozen om in Boekel -’of all places’- te gaan wonen. ,,Ik ben in het ziekenhuis van Veghel geboren, maar ik voel me een echte Osse. En mijn zoon is een echte Ossenaar, ook al is hij in het ziekenhuis in Uden geboren.”

Hennie van der Wal (Beter Oss) stelde dat het sowieso weinig zin heeft om alleen in Bernhoven een stukje Oss’ grondgebied te stichten. ,,Je kunt ook in het ziekenhuis in Nijmegen worden geboren of erger nog: Den Bosch. Wat doen we daar dan mee?”