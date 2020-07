Uitvaart Arie den Dekker vanwege corona alleen voor genodigden

Den Dekker stierf maandag nadat hij zich voor het Osse gemeentehuis in brand had gestoken. Een laatste wanhoopsdaad, nadat hij ruim anderhalf jaar actie voerde voor een onderkomen voor hem en zijn honden. Het huis dat hij huurde van de gemeente Oss werd in september 2018 in de as gelegd door criminelen die een brandbom naar binnen gooiden. Den Dekker moest daarna onderduiken, omdat politie en justitie sterke aanwijzingen hadden dat iemand het op zijn leven had voorzien. De aanslag met de brandbom zou een vergelding zijn voor een verklaring die Den Dekker had afgelegd na een dodelijke schietpartij in de buurt.