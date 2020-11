Uitwijken voor ambulance moet makkelijker worden met lage berm op Singel 40-45 Oss

Oss wil noordelij­ke randweg in drie fases aanleggen: van oost naar west

16 maart OSS - Na jaren van praten worden de plannen voor een noordelijke randweg in Oss eindelijk concreet. De gemeente wil die in drie fases aanleggen, te beginnen met het stuk tussen de Weg van de Toekomst en de Macharenseweg. Over een maand of twee moeten meer details over de plannen bekend worden.