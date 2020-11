Unicef speurt op Osse school De Korenaer naar nieuwe rechten voor álle kinderen

OSS - In iedere school een hoek om te chillen en even helemaal tot rust te komen. Wat de leerlingen van de Korenaer in Oss betreft, mag Unicef het zó bijschrijven op de lijst met internationale kinderrechten.

,,Wie heeft er wel eens stress?” De meeste handen in het klaslokaal gaan omhoog. ,,En wie heeft er wel eens stress om wat andere mensen van je vinden?” Ongeveer de helft van de handen gaat omhoog. ,,En wie zit er meestal niet lekker in z'n vel? Gelukkig, nu blijven vrijwel alle handen omlaag.”

Klaas van Kruistum, bekend als presentator van allerhande kinderprogramma's, houdt de peiling vrijdagmorgen onder zeventig leerlingen van de Korenaer in Oss. Die is door Unicef geselecteerd uit wel 250 scholen om hét decor te zijn van De Grootste Kinderrechtenles 2020. In dat kader deelt de organisatie op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind in het hele land lespakketten uit.

Stress in de les

Volledig scherm © Van Assendelft Fotografie Dit jaar staat Unicef speciaal stil bij stress onder jonge leerlingen. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat kinderen daar gevoelig voor zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over prestatiedruk in de aanloop naar een toets. In mindere mate speelt ook pestgedrag een rol. Verrassend genoeg ervaart de doelgroep amper stress van sociale media.



Aan die stress moet wat gebeuren. Daarom daagt Unicef leerlingen in het hele land uit om een nieuw recht te bedenken dat door alle kinderen gewoon in de klas kan worden toegepast. Kan dan mooi worden toegevoegd aan de internationale lijst met wel 54 fundamentele rechten die Unicef nu al hanteert.

Jacuzzi in de klas

,,Wij denken aan iets kleins waardoor je snel even je stress kwijt kunt", zegt de 9-jarige Kaat, die zich met haar groepje over een mogelijke oplossing buigt. ,,Een kneedgum waar je tijdens de les bijvoorbeeld even in kan knijpen om je weer rustig te voelen.”

Een paar tafels verderop zetten ze wat hoger in. Daar wordt gehoopt op een heuse chillhoek in de klas, met een bank, tv en als het even kan zelfs een jacuzzi. ,,Maar daar mag je alleen naartoe als de juf of meester het goed vindt", zegt de 10-jarige Nine. ,,Je kan er natuurlijk niet tijdens een belangrijke les gaan zitten.”

De komende weken mag de school zelf bepalen welk plan het beste is. Unicef kiest aan het begin van het nieuwe jaar vervolgens een landelijke winnaar. Om inspiratie op te doen, krijgen de leerlingen van de Korenaer aan het eind van de les alle kinderrechten in een boekje mee voor thuis. Net als een foto en een handtekening van Klaas van Kruistum. Dat laatste is voor de meeste kinderen misschien nog wel het belangrijkst.