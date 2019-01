Unieke Sportdag: kennismaken met bewegen voor gehandicapten in Oss

Recherche zoekt cruciale getuigen in zaak zwaar mishandel­de Oldenzaler (21) waar Brabanders voor zijn opgepakt

11:55 OLDENZAAL/KIRCHBERG - De politie en recherche in Oost-Brabant zijn verder in het onderzoek naar de zwaar mishandelde Job Temmink (21) uit Oldenzaal. De skileraar werd in februari vorig jaar door meerdere Brabantse mannen zwaar mishandeld in het Oostenrijkse Kirchberg. Onlangs kwam er aanvullende informatie vanuit Oostenrijk en de komende periode worden meerdere mensen gehoord.