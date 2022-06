Urban sportpark in Oss reuzenstap dichterbij: het kan in het Sibeliuspark én is te betalen

Vier aanhoudin­gen en meerdere vaten met poeder in beslag genomen in Oss

OSS - Aan De Kas in de Osse wijk Ruwaard zijn dinsdagavond laat vier personen aangehouden. Zij worden verdacht van de handel in verdovende middelen. Meerdere vaten met poeder zijn in beslag genomen door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen. Dat meldt de politie.

16 juni