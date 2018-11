Uurtje Arrow Classic Rock live op de bühne

Heesche­naar (25) stalkte vrouw in Berghem 17 maanden lang met duizenden tekstbe­rich­ten

9:20 DEN BOSCH/ BERGHEM - Een 25-jarige Heeschenaar heeft een vrouw in Berghem 17 maanden lang lastig gevallen met duizenden ongewenste tekstberichten en door benaderingen op regionale festivals. De man plaatste bovendien allerlei beledigende teksten over het slachtoffer op Facebook. Politierechter M. Viering in Den Bosch legde de man daarom 100 uur werkstraf, twee weken voorwaardelijke celstraf en een contactverbod op.