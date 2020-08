Uw mening gevraagd: wat vond u van aparte ‘kinderkermis’ in Jan Cunenpark?

Kermis Oss 'Práchtig, die nostalgi­sche kermis mag elk jaar wel in dit park’

16 augustus OSS - Een tweelingkermis, gescheiden door horeca op de Heuvel: een schot in de roos in coronatijden. Waar het zaterdagmiddag gezellig druk was in het Jan Cunenpark, was anderhalvemetervertier 's avonds op De Rusheuvel ondoenlijk.