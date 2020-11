Vader (55) en zoon (15) aangehouden na mishandeling en bedreiging met vuurwapen in Berghem

TOP Oss dwingt even verrassend als verdiend gelijkspel af bij FC Volendam

20 november TOP Oss werd vrijdagavond in de eerste helft helemaal zoek gespeeld op bezoek bij FC Volendam. Na rust was het echter het ‘andere Oranje’ dat de draad kwijtraakte. TOP Oss dwong zodoende een even verrassend als verdiend gelijkspel af: 1-1.