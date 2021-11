Vakbond breekt overleg met bestuur Maasveren af; nieuwe acties verwacht

Osse raad wil huisjesmel­kers voet dwars zetten

OSS - Huiseigenaren in de gemeente Oss kunnen vanaf volgend jaar te maken krijgen met een verbod op verkoop aan beleggers. Zelf bewonen wordt in sommige kwetsbare buurten verplicht. Een meerderheid in de Osse gemeenteraad stuurt daarop aan.

25 november