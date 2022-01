Vakbonden en MSD-directie zijn weer in gesprek: actiedreiging ingetrokken

Jonge kinderen kunnen vanaf maandag ook hier coronaprik krijgen

DEN BOSCH - Op zes van de acht vaccinatielocaties in de GGD-regio Hart voor Brabant worden vanaf komende maandag ook kinderen van 5 tot 11 jaar gevaccineerd tegen corona. In Veghel en Waalwijk worden geen ‘kinderstraten’ ingericht. ,,We kiezen juist voor de wat kleinere locaties om kinderen in alle rust te kunnen vaccineren”, zegt woordvoerder Sandra Verhoeven.

19 januari