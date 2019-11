Van afwasser in Macharen naar toprestaurant in Barcelona

Een vol bord gedrevenheid kón de piepjonge Dani Hoefnagels al niet ontzegd worden. Want ga d'r maar aanstaan. Eerst verruil je huis en Haren om als broekie van vijftien in een sterrenrestaurant in Etten-Leur je allereerste kooklessen in de praktijk te brengen.

Loop je vervolgens een grotejongensstage bij topkok Sergio Herman in Cadzand-Bad om daarna diep in Zuid-Limburg een jaar lang een 'superleuke' familiezaak mee te helpen runnen. ,,En dan te bedenken dat ik daarvóór nog niet eens een ei kon bakken", relativeert de 21-jarige Harenaar.