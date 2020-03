Van alle kinderen die ondanks coronacrisis naar school mogen, gaat slechts een fractie

OSS - Lege lokalen, stille gangen. Lang niet alle ouders die nog steeds ‘recht’ hebben op kinderopvang, op school, bso of kinderdagverblijf brengen hun kind. Dat komt goed uit, want zo hebben de scholen tijd om online lesprogramma’s uit de grond te stampen.

Quote Wij bieden opvang voor iedereen die ons keihard nodig heeft. En dan maakt iedereen maar zijn eigen afweging. Edith van Montfort, Bestuurder SAAM Vorige week al inventariseerde SAAM, de overkoepelende organisatie van 27 basisscholen in Oss en wijde omgeving, hoeveel kinderen van ouders in cruciale beroepen er op school zaten. Dat zouden er ruim 2100 zijn, van de 6400 leerlingen. Maar maandagochtend melden zich er maar iets meer dan 100 aan de poort. ,,Wij hebben dat lijstje van cruciale beroepen een beetje losgelaten” zegt Edith van Montfort, directeur van SAAM. ,,Wij bieden opvang voor iedereen die ons keihard nodig heeft. En dan maakt iedereen maar zijn eigen afweging.”

Centrale opvang, niet per school

SAAM heeft scholen waar helemaal geen kinderen zijn op maandag, en scholen, zoals de Nicolaasschool in het Osse centrum, waar tien kinderen opgevangen worden. ,,We zijn nu druk bezig om de opvang goed neer te zetten”, zegt Van Montfort. ,,We overleggen met andere scholenkoepels, met directeuren van verschillende scholen. Volgende week gaan we de opvang centraliseren, dus niet meer 1 of 2 kinderen per school, maar in clubjes bij elkaar. Dat ouders vandaag geen opvang nodig hebben, wil niet zeggen dat het volgende week ook zo is. We krijgen vragen of kinderen om 7 uur ‘s ochtends al gebracht kunnen worden, of vanuit het ziekenhuis vragen of er ook 24 uurs-opvang mogelijk is. We inventariseren.”

Ouders regelen het zelf

Bij de scholen van de Filiosgroep wordt ook geclusterd, met ingang van dinsdag. Maandag werden er 68 van de 3200 kinderen opgevangen in de verschillende schoolgebouwen in onder andere Heesch, Geffen, Oss en Lith. ,,Uit onze inventarisatie van vorige week is gebleken dat er veel meer ouders zijn die werken in de vitale sector. Het lijkt er dus op dat ouders massaal gehoor geven aan de oproep om daar waar mogelijk zelf opvang te regelen” laat schoolleider Archel Kerkhof weten.

Gelijke kansen

De scholen van Optimus, 31 scholen, 4700 kinderen, zagen vandaag zo’n 55 leerlingen binnenwandelen voor een dagje opvang. ,,Nee we geven niet echt les. De kinderen die wij nu op school opvangen krijgen hetzelfde programma aangeboden als de kinderen die thuisonderwijs krijgen. Wij geloven in kansengelijkheid voor alle kinderen. We bieden ook geen complexe nieuwe stof aan via deze constructie, de didactische werkvorm is nadrukkelijk anders”, aldus directeur Harrie van de Ven.

Zijn scholen, onder andere in Herpen, Ravenstein, Reek, Schaijk en Macharen, zijn al goed voorbereid op het thuisonderwijs. ,,Onze organisatie is er klaar voor, we zijn nu aan het programmeren dat het voor de leerlingen en degenen die thuis zijn met de kinderen behapbaar is, en planbaar, en dat er flexibele opdrachten zijn.”

Digitale lessen

Ook bij SAAM zijn de voorbereidingen voor thuisonderwijs in volle gang. Edith van Montfort: ,,Onze ICT’ers hebben vorige week al een plan gemaakt. Nu zijn we druk aan het overleggen, maar er staat een basis. De leerkrachten zijn nu op school of thuis aan het zorgen dat de kinderen hun digitale lessen krijgen.”

Volledig scherm Kinderen krijgen deze week opdrachten van school om thuis te maken. © ANP Ook bij de scholen van Filios zijn de eerste instructies voor thuisonderwijs al verstuurd. ,,Meer specifieke informatie volgt later deze week. Gezinnen die geen chromebook of computer hebben, krijgen de mogelijkheid er een te lenen van school voor deze periode,’’ aldus Archel Kerkhof van Filios.

Toch liever zelf

Over digitale lessen hoeven ze zich bij AVEM Kinderopvang niet druk te maken. Normaal gebruiken bijna drieduizend Osse kinderen de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. ,,Hoeveel we er vandaag precies hebben opgevangen weet ik niet, maar we zitten onder de bezettingsgraad van de scholen. Het zijn echt maar weinig kinderen,” zegt woordvoerder Malou Strik. ,,We weten ook niet hoeveel het er de komende dagen zullen zijn, dat inventariseren we nog. De buitenschoolse opvang wordt met ingang van dinsdag geclusterd, daarvoor werken we samen met het onderwijs. Maar we merken dat ouders massaal gehoor geven aan de oproep om zoveel mogelijk zelf opvang te organiseren. Mooi toch?”