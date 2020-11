Van bouwersbal tot kroegentocht: Lith maakt hele carnaval lang live radio

Faillisse­ment voor Van den Elshout Textielrei­ni­gers in Oss

2 november Oss - Van den Elshout Textielreinigers in Oss is failliet. Het bedrijf was een begrip in Oss, onder meer omdat Van den Elshout een groot aantal jaren de kleding reinigde van de stadsprins en zijn gevolg. De stomerij was meer dan 50 jaar actief aan de Torenstraat, waar het een winkel had. En aan de Scheldestraat op industrieterrein Elzenburg, waar de stomerij en kledingreiniging gevestigd waren.