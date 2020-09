Van broodje ‘too hot to handle’ zó naar wafels-op-een-stokkie in Oss

Potjandorie, zit-ie daar in hockeyoutfit én totaal onverwachts aan een fikse bord kibbeling met Engelse chips. Lekker man, zie je Maxim Hundertmark denken: om je tienjarige vingers bij af te likken.

Niet heel lang voor dit gastronomische geluksmoment stond hij nog te keepen. Bij MHC, in de C3. Tegen leeftijdsgenootjes van Den Bosch. Die 0-9 (‘misschien wel 0-10') verliespartij is gauw vergeten als hij zijn tanden in het eerste partje van zijn fish & chips plant. ,,We zijn hier inderdaad op de bonnefooi”, stelt vader Hein en begint aan het gevecht met zijn broodje ‘Too hot to handle’. ,,Ook heel lekker.”

Tjoeke Tjoeke Food Food

Het is deze late zaterdagmiddag dat vader en zoon nog even een ‘retourtje’ Tjoeke Tjoeke Food Food nemen. Dit foodtruck-festijn met de opvallende festivalnaam zou Oss eigenlijk al in mei aandoen, maar toen meldde corona zich. Daarom zijn dit lange weekeinde tien van de oorspronkelijk twintig geplande foodtrucks neergestreken op het parkeerasfalt van De Rusheuvel. Niet meteen de je-van-het-locatie.

,,We mochten van de gemeente met onze 250 zitplaatsen helaas niet naar dat stadspark bij het museum. Daarvoor zijn we kennelijk te groot”, verzucht organisator Gera van Vliet die samen met partner Loek Hartog ook niet op de parkeerstrook direct aan de Rusheuvelstraat terechtkon. ,,Was tussen die hoge bomen wel sfeervoller geweest. Neemt niet weg dat we hartstikke blij zijn om weer iets voor liefhebbers van lekker eten en drinken te betekenen.”

Quote ‘Fijn joh, dat ik eindelijk weer voor klandizie kan barbecueën’ Rogier Schol

Smulpapen

En die smulpapen zijn er rond etenstijd meer dan genoeg. Zowat alle gepersonaliseerde krukjes en stoeltjes voor bezoekers zijn in gebruik. Waarbij medewerkers van het organiserende Bruisend de fijnproevers ‘placeren’ op het foodterrein rondom rijdende restaurantjes als De Hete Pieper, Shrimps & Meat en Rolling Stews. ,,We hebben een maandje aan het eigenlijke seizoen geknoopt; dat loopt van maart tot augustus”, wil Gera van Vliet nog wel even kwijt. ,,Nee, heel veel in Brabant komen we niet. Alleen vorige week stonden we in Schijndel. Zijn we grotendeels weggeregend. Zonde.”

Uit Uden komt de enige regionale foodtruck. Met barista Monique van Dinther die de mobiele koffiekar bevrouwd, Rogier Schol voor het betere bak-en-braad-werk op de Japanse Yakiniku-grill en Hanneke Bedeschi als marineerspecialiste op de achtergrond. Er staat rond dit tijdstip een constante rij van vleesfanaten op zoek naar een kipsateetje of stukkie varkenshaas. ,,Fijn joh, dat ik eindelijk weer voor klandizie kan barbecueën”, jubelt Rogier. ,,Na één maand corona was het zeuren, na twee werd het zeiken en nu? Nu ben ik overal blij mee.”

Druk is het ook bij Crazy Waffles waar ze bij de grootste smilies op kindergezichten toveren met wéér zo’n kleurrijke wafel-op-een-stokkie. Gezelligheidsvriendinnen Anne de Vet en Kim Dielis kunnen die zoetigheid niet meer aan, lachen ze na hun Tjoeke Tjoeke-ritje. Ze aten net ‘de heerlijkste, rijkelijk belegde nacho’s’. Om daarna een goedgevulde share plate met frietjes en gambaloempia’s weg te peuzelen. “En nu gaan we een drankje doen in de Peperstraat. Ice Tea of een watertje. We zitten allebei in onze alcoholvrije maand.”