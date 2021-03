Van broodpap tot Ossebol; Osse bakkers door de jaren heen

Het zijn nogal blokken. In 1920 besloten de verenigde bakkers van Oss dat roggebrood voortaan alleen nog in gewichten van 2,5 en 5 kilo zou worden verkocht. Een belangrijk besluit, oordeelde de burgemeester. Hij riep zijn inwoners op om streng te controleren of alle bakkers zich aan deze norm hielden. ‘Indien roggebrood van minder gewicht mocht worden geleverd, wordt een ieder verzocht hiervan onmiddellijk kennis te geven aan den Burgemeester.’ Was getekend H. van den Elzen.

Volledig scherm De kaft van het boek 'Van broodpap tot Ossebol'. © Frans van de Vorst Het is een van de vele oude berichten en advertenties die het boek ‘Van broodpap tot Ossebol’ sieren. Frans van de Vorst, die eerder al een compleet overzicht van alle kroegen en slijterijen samenstelde, geeft het boek vooralsnog in eigen beheer uit. ,,Door corona is het mij niet gelukt om voor deze uitgave tot samenwerking te komen met de bibliotheek of het stadsarchief. Misschien komt dat nog. Ik wilde in ieder geval niet langer wachten met publicatie en heb er zelf een beperkt aantal laten drukken.”

Eerste kneedmachine

Het boek begint met algemene geschiedschrijving over het gebruik van brood en het ontstaan van het bakkersvak. Tot diep in de twintigste eeuw bakten veel mensen nog zelf hun brood. Kopen bij de bakker werd als luxe beschouwd. Toch achterhaalde Van de Vorst al een lijst van bakkers die zich in de achttiende eeuw al in Oss hadden gevestigd. Peeters en Van de Poel tooiden zich on 1793 al met de titel ‘meesterbakker’.

In de jaren die volgden nam het aantal bakkers snel toe. Gemiddeld waren er zo'n vijftig in de toen nog bescheiden stad. Sommigen hadden een behoorlijk aantal knechten in dienst om het zware kneedwerk te verlichten. Adrie van Zon gaat de boeken in als de eerste bakker die zijn deeg machinaal bewerkte. In 1899 kreeg hij een hinderwetvergunning voor de mengkuip met petroleummotor in zijn zaak op de Heuvel.

De Ster

In het boek is ook aandacht voor de grotere bakkerijen waar fabrieksmatig brood werd geproduceerd en voor de bekende koekbakkerij De Ster. De sierlijke voorgevel van dit bedrijf aan de Molenstraat (in 1983 gesloopt) vormt de inspiratie voor de uitstraling van het Walkwartier. Ook blijft de stroopwafelfabriek van Visser niet onvernoemd. Dit bedrijf werd later overgenomen door Daelmans, verhuisde naar Vorstengrafdonk en maakt daar tot op de dag van vandaag stroopwafels die de hele wereld overgaan.

Volledig scherm De sloop van koekfabriek De Ster aan de Osse Molenstraat in 1983. © Fotograaf Paul van der Werff, collectie Stadsarchief Oss.