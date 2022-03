Van de bombardementen in Kiev zó onder de warme vleugels van juf Elise van groep 7 in Berghem

‘Prachtig dat we helpen', maar komst Oekraïners dreigt 9 Ossenaren dakloos te maken

OSS - Natuurlijk wisten ze dat ze vroeg of laat moesten vertrekken. Maar de manier waarop negen antikrakers nu halsoverkop het belastingkantoor uit moeten om plaats te maken voor Oekraïense vluchtelingen, steekt enorm. Als er niets gebeurt, is een aantal van hen over drie weken dakloos.

