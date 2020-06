Van de terras-triage zó naar de Corona Extra

Zojuist doorstonden ze met verve hun allereerste terras-triage ‘ever’ en nu zitten ze zonder luchtwegklachten, koorts, benauwdheid noch Covid-19-familieleden maar wel dorstig aan hun eerste schuimkraag. Leo Arts (‘maar geen dokter’) tikt een gewoon pilsje achterover; kroegmaat Erik van Nuland gaat geheel in stijl voor een Coronaatje (‘wel een Extra’). ,,Hoho, wij doen echt niet lacherig over dat intakegesprekje; da’s zeker geen wassen neus. Ook bij de huis- en tandarts vragen ze je immers of je geen gezondheidsklachten hebt. Waarom hier dan niet?”, stelt Erik retorisch.

Terrasloze tijd ‘oersaai’

De twee 54-jarige vrienden, allebei carnavalist bij De Zeikzakken, huppelen nog nét niet over de Osse Heuvel als lentekoeien op weg naar hun eerste verse grasmat. Ze zijn echter wel als kinderen zo blij dat ze weer het schaduwrijke terras bij De Nieuwe Wereld op mogen. ,,Als je daaraan gewend bent en je kunt drie maanden niet, tja, dan is dat wel vervelend”, stelt Leo en omschrijft de terrasloze tijd als ‘oersaai’. ,,Dan kun je wel prachtig weer hebben, maar je zit noodgedwongen binnen of je gaat bij familie op de koffie. En daar heb je - we zijn allebei vrijgezel - inderdaad geen zicht op mooie vrouwen die net als hier voorbij flaneren. Gè hèt ‘m!”

Volledig scherm Terrassen in Oss weer open. © BD

Floormanager Simone de Graaf (20), die de triage zojuist uitvoerde, vindt dat de clientèle begripvol reageert op haar gezondheidsvragen. ,,De klanten snappen echt wel dat ik geen dokter ben. Die werken keurig mee omdat ze graag weer een terrasje kunnen pikken. Nee, reserveringen zijn voor hierbuiten niet nodig; al ben je dan wel verzekerd van een tafeltje. Maar je ziet het: het is nu zo rond half drie nog niet superdruk. Ik lag nu, als ik vrij zou zijn, waarschijnlijk ook liever aan het water. Bovendien zijn er volgens mij genoeg mensen die gewoon niet dúrven. En dan neem ik mijn moeder Herma maar als voorbeeld: die vindt het nog te eng om, ondanks alle maatregelen, naar de binnenstad te komen.”

IJsje

Het Heesche echtpaar Mandy (43) en Peter (48) Muller wilde naar eigen zeggen ‘eigenlijk alleen maar eventjes een ijsje bij Venezia halen’. Tot ze allebei het mega-terras op de Heuvel zagen en de plannen stante pede wijzigden: soft- ijsje werd gin-tonic en Corona-bier. ,,We zaten ons thuis maar te vervelen en hebben toen de fiets gepakt. Nee, we zijn helemaal geen kroegtijgers of terrasfanaten. Maar dit hier ziet er perfect uit: geen standaardafzetting maar fraai aangeklede dranghekken. En dat ijsje? Dat doen we straks thuis in Heesch. Steunen we de lokale ondernemers: de Italiaan met súperpersoneel. Ons Eva en onze Cas werken er, haha.”

Dat er überhaupt een permanent mega-terras op de Heuvel is, kostte het nodige kruim: horecaondernemers en marktkooplui ‘botsten’ met elkaar en leken niet tot compromissen bereid. Waar de horeca vreesde het keurig opgedeelde en mooi ingerichte terras telkens voor de wekelijkse markt te moeten opruimen, dachten de marktlieden aan inkomstenderving op Terwaenen en Eikenboomgaard.

Volledig scherm Een deel van het megaterras in Oss. © BD

Afgelopen pinksterweekeinde bereikten de partijen alsnog een compromis: wat schuiven met terrasruimte en kramen. Wethouder Thijs van Kessel is in zijn nopjes: ,,De weg ernaartoe was hobbelig. Het is in het centrum een kwestie van geven en nemen.” En namens de zes Heuvel-horecazaken stelt Pierre Vink in zijn werkelijk on-Ossisch mooi ingerichte, nieuwe zaak Finch ‘hartstikke blij’ te zijn. ,,We mogen er nu vanuit gaan dat de marktlieden happy zijn en dat wij onze rol als gastheer als vanouds kunnen vervullen.”

Op de Burgwal zet rond half vier Gossimijne-uitbaatster Marijke Rutjes (45) alvast letterlijk de bloemetjes buiten. ,,We gaan over een half uurtje pas open, maar kunnen net als op de Heuvel gelukkig wel gebruik maken van terrasruimte naast ons”, en ze wijst naar de anderhalvemeter-tafeltjesopstelling bij Beter Horen en de voormalige Hypotheker. Alles in goed overleg, verzekert ze. ,,We werken straks met twee shifts met tapas. Ja, net nadat Rutte ook de terrassen vrijgaf, stond de telefoon hier roodgloeiend. Fijn dus dat we weer aan de bak kunnen. We moesten overleven met maaltijdbezorging; ook daarbij konden we het bezorggebied uitbreiden.”

Houdoe

Terug op de Heuvel komt Joey Las (28), die klokslag twaalf uur al in het uitgaanscentrum aan het borrelen sloeg, toch nog met een puntje van kritiek. Hij is net even naar Kruidvat gelopen voor wat haargel en deo en foetert nu een beetje: ,,Ik vind het vervelend dat je als klant een tientje reserveringskosten moet dokken. Die krijg je uiteindelijk wel weer terug: dat geld wordt namelijk omgezet in drank. Helemaal fijn en gastvrij voelt het echter niet. Maar eh, houdoe, ik moet met mijn maat Job onze fles rosé nog leegmaken.”