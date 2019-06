Van der Pas zegt De Pas dan toch gedag

Na een concertbezoek deze maand in Den Bosch ging Hans van der Pas (55) nog uitgebreid in gesprek én op de foto met toevallig ook aanwezige jeugdvrienden uit Heesch. De band met zijn oude dorp is er zeker nog wel. Maar de afstand tot Heesch is toch te groot geworden om nog langer op goede wijze bestuursvoorzitter te blijven van dorpshuis De Pas. De burgemeester van Rhenen stopt ermee in Heesch.