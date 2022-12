Van der Z. voelde zich machteloos en pakte daarom zijn pistool na een ruzie op de kartbaan in Berghem

Bernheze verhoogt prijs voor gebruik van elektra op markten van 66 naar 399 euro per jaar

HEESCH - De jaarprijs voor gebruik van elektra op de markten in de gemeente Bernheze gaat omhoog van 66 naar 399 euro. Het is volgens het college een van de punten van zorg bij het vaststellen van de nieuwe belastingtarieven in Bernheze.

4 december