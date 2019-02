Van een Vermeer-meisje naar gepimpt pianovisje

Louter lovende woorden voor uitbrei­dings­plan­nen B&B Hees­wijk-Din­ther

20:57 HEESWIJK-DINTHER - De uitbreidingsplannen van de familie Verhoeven in Heeswijk-Dinther voor hun bed & breakfast kunnen doorgaan. De raadscommissie in Bernheze was woensdagavond unaniem lovend over de plannen.