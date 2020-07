Van getuige tot paria: tien sleutelmomenten uit de strijd van Arie den Dekker met Oss

4 juni 2018: In de nacht van 3 op 4 juni 2018 wordt aan de Hoogheuvelstraat in Oss Peter Netten om het leven gebracht. Arie den Dekker zit een paar honderd meter verderop in zijn tuin en hoort de schoten. Eerst drie, daarna nog eens vijf. Een paar minuten later komt een blauwe Audi voorbij scheuren, die een vreemd geluid maakt. In een opwelling belt hij 112 en legt een verklaring af over wat hij gezien heeft.