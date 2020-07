Van Hanny mag je haar tuin gratis gebruiken, ook om te tuinieren

Dit voorjaar, toen de bewegingsvrijheid afnam, hebben veel mensen hun tuin herontdekt. Om gewoon rustig in te zitten, of om er de handen uit de mouwen te steken. Een groot deel van de Nederlanders heeft echter geen tuin. In een tijd waarin ook fietsen, auto's en huizen via apps en websites worden uitgeleend en gedeeld, ligt het idee van een deeltuin eigenlijk best voor de hand. Dat vonden de initiatiefnemers van deeltuinen.nl ook.