Van ijzerzaag naar plasmasnijder; ‘maakstad’ Oss heeft nu hypermodern techniekonderwijs

,,In een land vol professoren wordt niks gemaakt.” Wethouder Kees van Geffen hekelde donderdag de jarenlange tendens van onderwaardering voor het praktijkonderwijs, met name ook de techniek. De afgedankte term LTS viel donderdag meermalen in de aula van Hooghuis Zuidwest, waar de afdelingen van vmbo basis-kader zijn gehuisvest. Vroeger een vanzelfsprekende basis voor de meeste jongens in het middelbare onderwijs, maar in de loop der jaren steeds verder gemarginaliseerd.