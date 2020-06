Van Lassie tot Cola Cola: de halve supermarkt zit in een Osse jas

Wilhelmina in Oss wordt monumenta­ler dan het ooit geweest is

18:16 OSS - Bakstenen in plaats van wit pleisterwerk, een steile kap met dakkapellen en een schuine hoekgevel die wordt afgerond met een klassieke toog. Als Ton Kemkens straks klaar is met de verbouwing van Stadsherberg Wilhelmina lijkt het gebouw op de hoek van de Spoorlaan en Bram van den Berghstraat in Oss monumentaler dan het ooit geweest is.