Van Morgenzon naar megafestival: Partycrew bouwt elk jaar meer feestjes

Al zeven auto's door gladheid uit de bocht in buitenge­bied Geffen: ‘En daar gaat er weer een. Dat is nummer acht’

0:32 GEFFEN - In een haakse bocht aan De Gement in Geffen is donderdagavond weer een auto het ijskoude water in geslipt. Dat gebeurde even voor 21.00 uur, nadat de bestuurder een bocht mistte. De vrouw kon met een ladder uit het water gehaald worden en raakte niet ernstig gewond. Het was de zevende automobilist in drie dagen tijd die op die plek de macht over het stuur verloor.