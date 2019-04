Van Munster Recyclers gaat naar Vorstengrafdonk

Directeur Jan van Munster: ,,We hebben dan 34-duizend meter. In principe is het doel om alles op één locatie te krijgen en dat kan dan daar. Wanneer en in welk tempo dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.’’

Het oer-Heesche bedrijf met 80 werknemers heeft op zijn huidige locatie in de dorpskom de grenzen bereikt van wat er mogelijk is. Niet alleen staat het perceel daar vol. Ook zijn er toenemende zorgen over het vrachtverkeer van en naar de poort. De vrachtwagens van Van Munster gaan over straten waaraan dorpsuitbreiding De Erven (meer dan 400 huizen) komt.