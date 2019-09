Van opgestoken middelvinger uit Oss wordt (de) Maashorst niet beter

Deze week liet het gemeentebestuur van Oss een oerinstinct spreken. Het besluit om toch níet mee te doen aan het al gestarte gezamenlijke toezicht in de Maashorst is niet anders te zien dan als een dikke middelvinger naar vooral Uden en Landerd. Naar de gemeenten dus waarmee Oss al een tijd aan het armpjedrukken is over tenminste twee onderwerpen: het beheer van het gezamenlijke natuurgebied en de claim van Uden en Landerd om als fusiegemeente Maashorst te gaan heten.