Van ‘strèllik’ tot ‘stullepen’: tien populaire Osse wijsheden krijgen de tegels die ze verdienen

Column Ik las de brief van Jan Hoek ook: hij heeft gelijk, maar de rek is er wel uit

16 augustus Als de wind niet te hard door de bladeren van de bomen ruist, kan ik heel in de verte de kermis horen. Het is ver weg, maar zorgeloos plezier, wat naar ik veronderstel is wat de kermis biedt, lijkt me nog veel verder weg.