Van tango naar foxtrot en door naar de wals: formatiedansers van Sway of Life uit Maren-Kessel hopen op finale bij WK in Duitsland

Bij Findhammer en Jansen is dansen het meest besproken onderwerp in huis. Niet verwonderlijk, aangezien zij aan de basis staan van de dansvereniging Sway of Life. Findhammer danste samen met Jansen zelf jarenlang op hoog niveau en is nog steeds ambitieus: ,,Begin 2018 stopte het Nederlands team waar Claudia en ik in zaten. Maar we waren nog niet klaar met dansen. Dit is onze passie en dus besloten we een eigen formatie te beginnen.”