Van Unox en Organon tot Mesdag en Mondriaan: Jan Cunen toont Osse trots nu het eindelijk weer open mag

Natuurlijk liet Jan Cunen online zo veel als mogelijk van zich horen. Maar de afgelopen zes maanden was het binnen toch vooral oorverdovend stil. En dan ga je nadenken. Over wie je bent en waar je nou eigenlijk naartoe wilt. ,,Het was een mooi moment voor introspectie", zegt Merel van den Nieuwenhof. ,,Dus zijn we bij onszelf te raden gegaan en hebben we gezocht naar de verhalen die ons maken tot wat we zijn. Als museum, maar ook als stad. Dat hebben we hier bij elkaar gebracht.”