Van wethouder Wijdeven mag Bernheze zélf windmolens gaan bouwen: 'Deze energie brengt de minste kosten met zich mee'

Osse vrouw van 73 dement, straf voor vondst hennep is nu ‘zinloos’

4 mei DEN BOSCH/OSS - Een 73-jarige vrouw uit Oss die in 2018 een taakstraf kreeg omdat er hennep in haar schuurtje was gevonden, krijgt in hoger beroep geen straf meer. Nu de vrouw zwaar dement is, zou het opleggen van een straf zinloos zijn, zo erkende ook het Openbaar Ministerie.