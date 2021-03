Vanaf dinsdag doen de kinderen in het zwembad even vooral de inhaalslag

,,Ik loop nu wel eens door dat donkere zwembad en echt, het is bijna spookachtig. Dan is er dat zacht klotsende water, hoor je in gedachten het geluid van kinderen, van de lessen, het plezier. Oh, ik ben zo blij dat het weer begint." Peter Jongsma, directeur van het Golfbad in Oss, kan niet wachten tot dinsdag, als de zwemlessen voor kinderen tot twaalf jaar weer mogen beginnen. ,,We gaan vol van start. Alles is in gereedheid, maar dat is natuurlijk vooral een kwestie van lampen aan en gaan. De zwemdocenten staan te springen om weer zwemlessen te mogen geven. Die hebben de kinderen zo gemist.”