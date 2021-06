Vandaal heeft het gemunt op auto's in Oss: meerdere ruiten vernield

Na lange tijd weer theater in de openlucht van Berghem

13 juni BERGHEM - Het opstekend windje voelde bij tijd en wijle wat fris aan, maar de omstandigheden waren zowel vrijdag- als zaterdagavond perfect voor toneel in de openlucht. Zeker met een cocktailtje en wat hapjes erbij. Na vele maanden was er in natuurtheater Hoessenbosch in Berghem eindelijk weer eens cultuur te zien.