Vanuit Aalsmeer naar Loosbroek voor de Polska Diskotheka Luna - 'Hier zijn we sámen’

‘Polska!’ roept de dj. ‘Polskáá!’ roepen een paar honderd man in de zaal hem na. Het is tien uur, de Poolse disco in de Lunenburg is pas een uur gaande. Groene laserstralen vullen de ruimte, de muziek dreunt en op de dansvloer is het druk. Buiten staat nog een lange rij bezoekers die naar binnen willen. En ja, iedereen praat Pools. Tak! Het lijkt wel of je hier in Loosbroek zodra je De Lunenburg binnen stapt, via een teleporteermachine midden in een disco in Warschau bent beland. Meiden in glitterjurkjes, dik opgemaakt, stoere jongens, veel stelletjes en vriendengroepen. Poolse begroetingen, die toch net wat warmer zijn, met een hand voor onbekenden en een knuffel voor bekenden.