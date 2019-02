Vanuit Vinkel Gambia een handje helpen

De meeste toeristen aan de Atlantische kust in Gambia hebben er nauwelijks weet van, maar enkele kilometers verderop is het nog flink behelpen. Zestig procent van de Afrikaanse bevolking is er analfabeet, de gezondheidszorg is primitief. Deze nood schokte Franka en Gras Mes, toen ze in 1997 verder trokken dan het strand en de luxe van hun hotel. Ze besloten een stichting op te richten, Hand to Hand geheten, om hulp te bieden.