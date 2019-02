Vastberadenheid van Kristen Willemsen uit Berghem laat zich niet verwoesten

Op de drempel van keuken naar kamer waakt hij over zijn baasje. Theo blaft. Bluf: de hond van Kristen Willemsen (23) is poeslief. Het is huisje-boompje-beestje — en bedrijfje, maar daarover later meer — aan de Hoessenboslaan in Berghem, waar ook vriend Patrick woont. Hij is er nog, de schat. Het was mei 2017, ze fladderden samen door het Tilburgse studentenleven.