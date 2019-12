'Vaste prik' Winterland Oss geopend

Advocaat Martien R.: ‘Ook een godfather weet niet alles’

17:53 OSS - ,,Politie en justitie hebben een enorm sleepnet over de familie heengegooid. We zullen zien wat er van over blijft.” Ruim drie weken lang moest Jan-Hein Kuijpers, advocaat van de laatste weken veelbesproken Martien R. uit Oss, op zijn tong bijten. Nu mag en kan hij wel wat zeggen over de verdenkingen tegen zijn cliënt.