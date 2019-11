Vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Lithoijen

Maar twee basisscho­len in regio blijven woensdag open, rest gaat plat

10:41 OSS/UDEN/VEGHEL - Slechts twee van de tientallen basisscholen in deze regio blijven woensdag gewoon open tijdens de lerarenstaking: Mettegeupel in Oss en de Edith Steinschool in Zijtaart. De overige scholen sluiten de deuren. De meeste middelbare scholen draaien ook door, maar sommige lessen vallen door docenten die het werk neerleggen uit.