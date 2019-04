Vaticaan draait voor het eerst fusie van een Nederlandse parochie terug; bezwaarmakers in Lithoijen blij

Veertien onderschei­din­gen in Bernheze, allemaal in Heesch en Loosbroek

13:04 BERNHEZE - Veertien koninklijke onderscheidingen mocht burgemeester Marieke Moorman uitreiken in Bernheze. Zeven vrouwen, zeven mannen. Elf kwamen er terecht in Heesch, drie in Loosbroek en opvallend genoeg geen enkele onderscheiding in Heeswijk-Dinther, Nistelrode of Vorstenbosch. Twee inwoners werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.