VBI bouwt nieuwe kade in Osse haven, omdat de huidige ‘op’ is

VBI produceert in Oss prefab vloersystemen die hun toepassing vinden in de woningbouw. Het bedrijf levert die aan woningbouwprojecten in een straal van zo'n honderd kilometer rondom Oss. De vloerplaten worden geheel geproduceerd bij VBI in Oss, waar zo'n 120 mensen werkzaam zijn. De grondstoffen, zoals zand, grind, cement en kalksteen, worden per schip aangevoerd. Volgens operationeel directeur Elsenga is de huidige kade, naar schatting zo'n dertig, veertig jaar oud, in een dermate staat dat die hoognodig vervangen moet worden. ,,Zeker omdat er heel regelmatig zwaar transport overheen moet.”