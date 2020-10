VDG nu ook op de rem bij windpark in Lithse polder

Oud-Geffenaar Theo Wintels (95) overleden

14 oktober GEFFEN/OSS - Theo Wintels, in Geffen en regio vooral bekend als bestuurslid van diverse ouderenorganisaties, is in zijn woonplaats Oss op 95-jarige leeftijd overleden. Wintels is, vanwege zijn inzet tijdens het verzet, drager van het herinneringskruis 1940-1945 van het Rode Kruis. Ook werd hij, vanwege zijn (bestuurs-) activiteiten Ridder in de Orde van Oranje Nassau.