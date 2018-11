VDG wil vaart achter afschaffen welstand in Oss, geen angst voor ‘Belgische toestanden’

,,We hebben dit onderwerp vorig jaar september in de opiniecommissie besproken en toen een duidelijke richting aan gegeven", motiveert VDG-raadslid Berrie van de Burgt. Die richting is wat VGD betreft afschaffing van de welstandstoets. Volgens Van de Burgt hebben ervaringen in Boekel, Arnhem en Oisterwijk uitgewezen dat dit niet leidt tot ‘Belgische toestanden'. ,,Voor plekken waar je grip wilt houden op het straatbeeld kun je beeldkwaliteitsplannen vaststellen. Op andere plekken zijn mensen vrij om te bouwen wat ze willen, binnen de regels van het bestemmingsplan.”



In het coalitieprogramma van VDG, CDA, VVD en Beter Oss staat de afschaffing van de welstandstoets al opgenomen. Van de Burgt: ,,Nu we de woningbouw gaan versnellen tot zeshonderd huizen per jaar is het de hoogste tijd om overbodige regels te schrappen, zodat procedures worden versneld.”