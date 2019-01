Veel belangstelling voor Bagger!, Jan Cunen verlengt expositie tot 17 maart

OSS - Museum Jan Cunen in Oss verlengt de tentoonstelling Bagger! - met archeologische vondsten uit een gebied nabij de Lithse Ham - tot en met 17 maart. Volgens het museum wordt de expositie ‘wegens succes’ verlengd. Er is zelfs een Bagger!-weekend gepland op 16 en 17 februari.

Bagger! opende deuren op 30 september en was aanvankelijk tot aanstaande zondag gepland. De belangstelling uit het land, met name van mensen geïnteresseerd in archeologie, was dermate groot dat het aantal bezoekers op gemiddeld duizend per week uit kwam. Normaal trekt een expositie in Jan Cunen driehonderd belangstellenden per week.

In de tentoonstelling Bagger! staat de archeologische vindplaats Kessel nabij de Lithse Ham in de gemeente Oss centraal. Hier is in de jaren vijftig van de vorige eeuw gestart met baggerwerkzaamheden. Kessel vormt, samen met Moordhuizen aan de Gelderse kant kant van de Maas, de grootste archeologische vindplaats van Nederland.

Unieke objecten

Bagger! is volgens Jan Cunen een ‘bijzonder vormgegeven expositie’ met zeldzame archeologische vondsten uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Zo zouden in Kessel unieke en zeldzame objecten boven water zijn gekomen, waarvan wereldwijd geen of nauwelijks andere exemplaren bestaan. Een aantal van deze topstukken – uit museale collecties en particuliere verzamelingen zoals van Leo Stolzenbach en Anton Verhagen – is nu voor het eerst tentoongesteld.