Veel blikschade bij ongeval in Berghem

Nieuwe wijk in hartje Zeeland; plannen voor 60 tot 75 woningen

20:05 ZEELAND - De gemeente Landerd zet stappen om een nieuwe wijk te creëren in hartje Zeeland. Tussen de 60 en 75 woningen gaan in 2022 landen in het gebied Kerkstraat-Oost, dat is ingeklemd tussen Kerkstraat en Vlasroot.