Veel drank, weinig leed: hulpdiensten kijken tevreden terug op carnaval in de regio

OSS/UDEN/VEGHEL – De hulpdiensten in de regio kijken tevreden terug op carnaval 2019. Het vijfdaagse feest verliep in de omgeving van Oss, Uden en Veghel vrijwel zonder incidenten. Bij de spoedeisende hulp van ziekenhuis Bernhoven was het amper drukker dan in een regulier weekend.

Waar Sinterklaas en Oudejaarsavond steeds vaker gepaard gaan met spanningen en geweld, is en blijft carnaval een gemoedelijk volksfeest. Ondanks de enorme mensenmassa’s en de talloze liters bier.

Slechts een enkele keer liep het uit de hand, zoals op de Markt in Uden. Carnaval was zaterdagmiddag amper begonnen of er vond een mishandeling plaats vlakbij Ons Café. De verdachte is inmiddels bekend, naar getuigen wordt nog gezocht. Aanvullende cijfers over carnaval in de regio zegt de politie niet te hebben. Het zou onmogelijk zijn om aan te geven welke incidenten gerelateerd zijn aan het volksfeest en welke niet. Een woordvoerder verwijst daarom naar de sociale kanalen van de politie. Die melden, buiten de mishandeling in Uden, geen enkele wanklank.

Alcoholvergiftiging

Bij ziekenhuis Bernhoven zijn wél cijfers bekend. Tussen vrijdagnacht en dinsdagavond kwamen er precies 42 carnavallers binnen op de eerste hulp. Veruit de meeste feestneuzen hadden te veel gedronken en liepen een alcoholvergiftiging op. Slechts een enkeling kwam naar de spoedeisende hulp voor een valpartij als gevolg van overmatig alcoholgebruik. Van de 42 patiënten waren er elf jonger dan 18 jaar.

Volgens woordvoerder Suzanne Anbeek verliep carnaval in Bernhoven daarmee rustig. ,,De sfeer was over het algemeen goed, er was geen sprake van agressie. Gevoelsmatig was het rustiger dan andere jaren. Zelfs in een regulier weekend is het wel eens zo druk als nu.”