Veel fietsers rond de Maas met de Pontjesdagen

Vooral het weer kon nog roet in het eten gooien, maar het weer viel mee. De dag begon met veel zonneschijn en dat was ook zeker te zien in onder andere Lith en Oijen. In Lith gaat de veerboot over naar Alphen en tegenover de pont zit het Lithse Bakkertje. Daar merkten ze al vroeg dat er veel animo was voor het fietsen rondom de Maas. ,,Om half negen 's ochtends waren de eerste klanten al binnen die daarna met de pont naar de overkant gingen”, vertelt eigenaar Roland van der Wielen.