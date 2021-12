Veel kan niet meer, maar langs kaarsjes wandelen in Ravenstein wél

Het bijzondere, particuliere evenement kan gewoon door gaan vanavond, want buiten wandelen mag, en daarmee is het zo'n beetje het enige georganiseerde dat er deze zondag te doen is in de regio. ,,Met z'n tweeën wandelen in de buitenlucht mag, dit kan iedereen voor zichzelf doen", zegt organisator Wilma van Dijk.

De wandeling is de komende twaalf dagen nog te maken en ook de hele dag door, dus bezoekers kunnen zich spreiden. ,,Je kunt de gedichten het beste lezen in het daglicht, maar vanaf 16.30 uur wordt het echt mooi", zegt Wilma. ,,De komende dagen steken aanwonenden van de gracht iedere dag om 16.30 uur de kaarsjes aan, en om 21.30 uur blazen ze ze weer uit. Met de kaarsjes aan is het echt een prachtig gezicht.”

Dit kan er niet

Dát is wat er nog wel kan, veel meer evenementen in de regio Oss zijn afgelast. Zoals de curlingcompetitie die voor vandaag gepland stond in het centrum, en de andere kerstactiviteiten die behoorden tot de koopzondag. Theater de Lievekamp had voor vandaag twee kerstvoorstellingen van Poppentheater Ronzebons en een voorstelling van Professor D in de grote zaal gepland staan. Die worden verzet. ‘Achter de schermen doen we momenteel ons uiterste best om de betreffende voorstellingen te verplaatsen naar een latere datum. Vanaf maandag 20 december worden alle kaarthouders zo snel mogelijk persoonlijk door ons geïnformeerd', laat het theater weten.