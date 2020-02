Veel muziek en hilarische acts op Herpense pronkzitting

Zo had de Raad van Elf een prachtig toepasselijk thema over het jubilerende Jeugdvakantiewerk (Indianenkamp) waar Prins Bjorn jaarlijks een hoofdrol in vervuld. De strijdbijl met Ravenstein die in 2013 was begraven werd door Prins Reinout weer opgegraven en de prins was de klos. De oplossing was vindingrijk, maar had compacter gekund.