Veel verdriet bij piepjonge bazin (19) na ramkraak dure modewinkel Heesch: 'Maar we moeten door’

‘Alles is nieuw voor ons’

In een bericht op Facebook doet Van Oorsouw een oproep aan mensen die iets hebben gezien. ,,De winkel was vanochtend helemaal leeg”, verzucht de jonge ondernemer in gesprek met deze krant. Of ze goed is verzekerd tegen de schade, kon ze dinsdagochtend nog niet zeggen.

,,Alles is nieuw voor ons, we zijn pas een jaar geleden begonnen. Om zoiets nu al mee te maken is dus best wel even slikken. Maar we gaan door, we moeten door. Van klanten en vrienden krijgen we gelukkig veel lieve reacties, dat geeft steun.”